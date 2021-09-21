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- Burcu Esmersoy'un yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı
Burcu Esmersoy'un yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı
Burcu Esmersoy'un (45) yıllar önce yer aldığı, şarkıcı Azeri Kızı Günel'in 'Didem' klibindeki siyah saçlı hali görenleri şaşırttı.
- Haber Merkezi
- 21.09.2021 - 00:45
- Güncelleme : 21.09.2021 - 01:24
Güzelliğiyle ve projeleriyle adından sıkça söz ettiren 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy'un yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı.
Esmersoy, Azeri Kızı Günel'in 'Didem' klibinde oynamış.
SİYAH SAÇLI HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI
Yıllar önce Didem' klibinde oynayan 44 yaşındaki Esmersoy'un eski görüntüsüyle saçlarının siyah hali görenleri şaşırttı.