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    Burcu Esmersoy'un yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı

    Burcu Esmersoy'un (45) yıllar önce yer aldığı, şarkıcı Azeri Kızı Günel'in 'Didem' klibindeki siyah saçlı hali görenleri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 00:45
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 01:24
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    Burcu Esmersoy'un yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı

    Güzelliğiyle ve projeleriyle adından sıkça söz ettiren 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy'un yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı.

    Esmersoy, Azeri Kızı Günel'in 'Didem' klibinde oynamış.

    SİYAH SAÇLI HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

    Yıllar önce Didem' klibinde oynayan 44 yaşındaki Esmersoy'un eski görüntüsüyle saçlarının siyah hali görenleri şaşırttı.

    Burcu Esmersoy un yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı #1

    Burcu Esmersoy un yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı #2

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