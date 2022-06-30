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    Burcu Güneş, ev sahibiyle mahkemelik oldu

    Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, ev sahibiyle davalık oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 14:01
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    Burcu Güneş, ev sahibiyle mahkemelik oldu

    Burcu Güneş, 2018 yılında İstanbul Beşiktaş'taki bir daireyi kiraladı.

    A.S.'ye ait olan evde 2021 yılı sonlarına kadar ikamet eden Güneş, iddiaya göre, 'Oğlumu evlendireceğim. Çık' diyerek tahliye edilmek istendi.

    Üsküdar'a taşındı

    Kira sözleşme bitimine henüz 8 ay kala ev sahibini kırmayan 46 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz aylarda Üsküdar'da başka bir eve taşındı. İddiaya göre evi acilen tahliye eden Güneş, anahtarı teslim ettiği ev sahibi ile sadece tahliye ve teslim tutanağı imzaladı.

    Mahkemenin yaklaşık 18 bin liralık tespit raporuyla icra takibi başlatan ev sahibi, yine iddiaya göre Güneş'in boşalttığı evin adresine tebligatlar gönderdi.

    Karardan haberdar olan Güneş, mahkemeye itirazda bulunarak takibi durdurdu.

    Burcu Güneş, ev sahibiyle mahkemelik oldu #1

    "Ev sahibi kötü niyetli"

    Güneş, taşındığı evdeki adrese gelen tebligatlar nedeniyle İcra Müdürlüğünce borçlu göründüğünü belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    Sabah'ta yer alan habere göre, Güneş, eski ev sahibinin kötü niyetli olarak kira artışının yükseldiği dönemde bahanelerle kendisini evden apar topar çıkarttığını, bu nedenle evdeki boya badana işlerini yaptıramadığını ve ev sahibinin isteğiyle evden çıkmasına rağmen bir de ev sahibi tarafından dava edildiğini ileri sürdü.

    Savcılığa başvuran Güneş, kötü niyetli olduğunu öne sürdüğü ev sahibinden şikayetçi oldu.

    Burcu Güneş, ev sahibiyle mahkemelik oldu #2


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