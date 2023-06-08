Burcu Güneş'ten Simge Sağın'a destek Beşiktaşlı olmasına rağmen Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katılıp Icardi’yle şarkı söylediği için eleştirilen Simge’ye meslektaşı Burcu Güneş’ten destek geldi.

ensonhaber.com

Pop müziğin başarılı isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Burcu Güneş önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

“Hem gezmek istedim hem de biraz alışveriş yapacağım” diyen şarkıcı, yeni bir single hazırlığında olduğunu açıkladı: “Güzel bir şarkıyla geliyorum. Herkes çok beğenecek.”

Burcu Güneş’e, Beşiktaşı olan şarkıcı Simge Sağın’ın Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katıldığı için eleştirildiği hatırlatılarak “Siz olsanız ne yapardınız?” sorusuna cevap verdi:

"Icardi söz konusuysa gidilir!”

“Ben takım konusunda biraz ortadayım. Mesela Fenerbahçeliyim diyebilirim ama ben de geçmişte Galatasaray’ın davetlerinde sahne aldım. Galiba ben de aynısını yapardım. Bir de Icardi söz konusuysa gidilir!”