Burcu Kara: Bir çılgınlık yaptık

Oyuncu Burcu Kara, eşi Fırat Parlak ve oğlu Ali Çınar ile birlikte karavan tatiline çıktı.

Ünlü oyuncu Burcu Kara, pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyarak tatil planında karavanı tercih etti.

AİLECE TATİL

Karavan aldığını ve artık bu şekilde tatile çıkacağını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan oyuncu, yıllardır hayalini kurduğu karavan yaşamının tadını eşi Fırat Parlak ve oğlu Ali Çınar ile birlikte çıkardı.

Yaklaşık iki haftadır ailesiyle tatilde olan ünlü oyuncu, karavanın rotasını Ege’ye çevirerek şimdiye kadar önce Cunda Adası sonra Ören olmak üzere iki farklı tatil yöresinde konakladı.

"HAYALLERİMİZİ ERTELEMEYELİM"

Sosyal medyadan karavan paylaşımları yapan Kara, “Bir çılgınlık yapıp karavan almış olabiliriz. Böyle bir süreç yaşadıktan sonra hayallerimizi ertelemeyelim dedik. Bakalım ne maceralar yaşayacağız. Takipte kalın.” dedi.