Burcu Kara doğduğu evi tadilata soktu

Bursa’nın İznik ilçesindeki doğup büyüdüğü köy evine tadilat yaptıran oyuncu Burcu Kara, sosyal medya hesabından duygularını paylaştı.

Pandemi dönemini köyünde geçiren oyuncu Burcu Kara, Bursa’nın İznik ilçesindeki doğup büyüdüğü evi tadilat yaptırıyor. Ustalarla birlikte işe koyulan oyuncu, yıkılmaya yüz tutmuş eski kerpiç evden takipçilerine seslendi.

"FARELER CİRİT ATARDI"

Instagram’ın hikaye kısmından paylaşım yapan oyuncu, “Size büyüdüğüm köy evinden merhaba demek istedim. Ev çökmek üzere, biz de tamir etmeye karar verdik. Uzunca bir süre bununla uğraşacağız. Burası çocukluğumuzda bize kocaman gelen, farelerin cirit attığı bir evdi. Şimdi her şeyi çıkarttık ve elden geçirmeye çalışıyoruz.

"BU KIZI ÖLDÜRMEYECEĞİM"

Celalettin ve Kamil usta. Büyüdüğüm ev artık onlara emanet. Önce vicdanım sonra köklerime duyduğum sevgi ve bağlılık buradan koparamıyor beni. Evin çökmesine gönlüm hiç razı değildi. Bir delilik yapıp restorasyona karar verdik biz de. Çok iş var. Çok, zor ve maliyetli işler. Her hafta sonu gelmek zorunda kalacağımız ve aylarca sürecek detaylar. Ama burada dedesine su taşıyan, tavuklara yem veren, derede kurbağa yavrusu peşinde koşan kızı öldürmeyeceğim."