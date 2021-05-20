Burcu Kara: Hayata dönmek çok güzel

Burcu Kara: Hayata dönmek çok güzel

Burcu Kara, tam kapanma döneminden çıkar çıkmaz Boğaz'a koştu.

Pandemi dönemini Bursa'da köyünce geçiren ünlü oyuncu Burcu Kara normalleşme süreci başlayınca alışveriş merkezine değil, Boğaz’a hava almaya koştu.

"BEREKETLİ BİR GÜN"

Kara, Kandilli’de sahilden oltayla balık tuttu. Güzel oyuncu, “Hayata dönmek çok güzel. İki saatte baştan sona yenilendim. Üstelik çok bereketli bir gün oldu” dedi.