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    Burcu Kara, ikinci kez hamile

    Hamile olduğu iddiasıyla gündeme gelen Burcu Kara, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaptı.
    • 05.08.2022 - 07:44
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    Burcu Kara, ikinci kez hamile

    2016 yılında yapımcı Fırat Parlak'la evlenen ve dört yaşında Ali Çınar adında oğlu bulunan Burcu Kara'nın, dört aylık hamile olduğu  iddia edilmişti.

    Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Kara, iddiaları doğruladı.

    "Hazır olun"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan güzel oyuncu; 'Bu ara biraz kilo aldım. 36 beden günlerime bir süre ara veriyoruz. Balıketi bir Burcu'ya hazır olun.' ifadelerini kullandı. Kara'ya sevenleri iyi dilekte bulundu.

    Burcu Kara, ikinci kez hamile #1

    Burcu Kara, ikinci kez hamile #2


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