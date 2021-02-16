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    Burcu Kara karantinaya köyde girdi

    Bir süredir ekranlardan uzak olan Burcu Kara, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle bir çözüm buldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2021 - 14:46
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 15:11
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    Burcu Kara karantinaya köyde girdi

    Eşi Fırat Parlak ve oğlu Ali ile Bursa'ya giden Burcu Kara, soluğu doğada aldı. Kara, sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

    Burcu Kara, neşeli pozlarına şu notu düştü:

    "HAYVANA DOKUNUYORUZ"

    "Bu sefer karantinaya köyde girdik. Zeytin ayıklamaya geldik bahaneyle. Herkes bağlarda çalışıyor. Her bulduğumuz ağaca, hayvana dokunuyoruz, bizden mutlusu yok. O kadar kutsal ve kıymetli bir bitki ki zeytin, çöpü bile yok neredeyse. Biz de kesilen dallardan arabaya atıp, çay yapacağız akşamları."

    Burcu Kara karantinaya köyde girdi #1

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