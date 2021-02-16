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- Burcu Kara karantinaya köyde girdi
Burcu Kara karantinaya köyde girdi
Bir süredir ekranlardan uzak olan Burcu Kara, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle bir çözüm buldu.
- Haber Merkezi
- 16.02.2021 - 14:46
- Güncelleme : 16.02.2021 - 15:11
Eşi Fırat Parlak ve oğlu Ali ile Bursa'ya giden Burcu Kara, soluğu doğada aldı. Kara, sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Burcu Kara, neşeli pozlarına şu notu düştü:
"HAYVANA DOKUNUYORUZ"
"Bu sefer karantinaya köyde girdik. Zeytin ayıklamaya geldik bahaneyle. Herkes bağlarda çalışıyor. Her bulduğumuz ağaca, hayvana dokunuyoruz, bizden mutlusu yok. O kadar kutsal ve kıymetli bir bitki ki zeytin, çöpü bile yok neredeyse. Biz de kesilen dallardan arabaya atıp, çay yapacağız akşamları."