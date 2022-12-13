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    Burcu Kara oğlu Can ile fotoğraf paylaştı

    İkinci kez anne olan ünlü oyuncu Burcu Kara, minik oğluyla verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 11:13
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    Burcu Kara oğlu Can ile fotoğraf paylaştı

    7 yıl önce Fırat Parlak ile nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, 2017 yılında oğlu Ali Çınar'ı dünyaya getirmişti.

    Geçtiğimiz günlerde ikinci kez bebek heyecanı yaşayan Burcu Kara, minik bebeğinin fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

    "9. gün"

    Ünlü oyuncu, oğlu Can’la kucağında çektiği selfie’yi şu notla yayınladı:

    “Bir küçük süt meselesi. Bizi merak eden tüm sevenlerimiz için, 9. günümüzün özeti bu.”

    Burcu Kara oğlu Can ile fotoğraf paylaştı #1

    Burcu Kara oğlu Can ile fotoğraf paylaştı #2


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