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    Burcu Kara: Tatili özledim

    Burcu Kara, sosyal medya hesabı üzerinden özlem duyduğu yaz tatillerine dair bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2020 - 08:01
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    Burcu Kara: Tatili özledim

    Sosyal medya hesabı üzerinden karantina süresince dikkat çekici paylaşımlara imza atan Burcu Kara, bu defa da havaların ısınmasıyla birlikte eskiden çıktığı yaz tatillerine duyduğu özlemi dile getirdi

    İşte Burcu’nun takipçilerinin ‘şiir gibi’ yorumunu yaptığı o satırlar:

    "HAYALERİM, ANILARIM..."

    “Çok denizim geldi. Çok rüzgarım, çok yelkenim. Tuzdan açamadığım saçlarım. Gerilen bacaklarım, acıyan sırtım. Yanan genzim, yosun kokum, gözgöze geldiğim balıklarım. Bozcaada’m, Assos’um. Deniz kenarında masam, köy kahvem, dostlarım. Hayallerim,anılarım.Hanginiz bana daha yakın?”


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