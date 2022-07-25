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    Burcu Kıratlı, evliliğe küsmedi

    Sinan Akçıl'dan ikinci kez boşanan Burcu Kıratlı, Bodrum'da tatil yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 15:09
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    Burcu Kıratlı, evliliğe küsmedi

    2018 yılının Ocak ayında şarkıcı Sinan Akçıl ile Amsterdam'da evlenen, 9 ay sonra boşanan ve 2021 yılında tekrar hayatını birleştiren, mayıs ayında tekrar boşanan Burcu Kıratlı, tatile çıktı.

    Kıratlı, önceki gün Bodrum Türkbükü'ndeydi. Yeşil bikinisi ve aynı renk crop-top'la dikkat çeken oyuncu, adının anıldığı avukat Nail Gönenli ile ilgili konuştu.

    "Evlilik defterini tamamen kapatmadım"

    Kıratlı, "Şu an hayatımda kimse yok. İşime odaklandım. Nail benim yakın arkadaşım. Evlilik defterini tamamen kapatmadım. Aşık olursam tekrar evlenirim." diye konuştu.

    Burcu Kıratlı, evliliğe küsmedi #1

    Burcu Kıratlı, evliliğe küsmedi #2


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