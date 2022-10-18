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    Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl'ın köpek isyanı

    Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile boşanma sonrası ilk kez beraber baktıkları köpeklere olan özlemini dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2022 - 10:21
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    Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl'ın köpek isyanı

    Oyuncu Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 2021 yılında ikinci kez nikah masasına oturmuş, fakat geçtiğimiz mayıs ayında ikinci kez boşanmışlardı.

    Ünlü popçu Sinan Akçıl, tartışma yaratacak sözlere imza attı. Takvim'de yer alan habere göre, Akçıl ayrıldıktan sonra köpekleri 'Mira' ve 'Minnie'yi çok özlediğini belirtti.

    "Köpekleri özledim"

    "Bence belli bir süre evli kalmış insanlar için de boşanma sürecinde ortak baktıkları hayvanlar için tıpkı çocuklarda olduğu gibi bir velayet, periyodik görme hakkı ile nafaka düzenlemesi olmalı" diyen Sinan Akçıl, tartışma yaratacak sözlerini sürdürdü:

    "Onlar benim de çocuğum"

    "O sizin çocuğunuz gibi oluyor. Ayrıldım diye ben neden o hayvandan da ayrılmak zorunda kalıyorum ki! En azından hafta sonları onları benim onları görmem, onlarla vakit geçirmem gerekir diye düşünüyorum."

    Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl ın köpek isyanı #1

    Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl ın köpek isyanı #2

    Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl ın köpek isyanı #3

    Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl ın köpek isyanı #4

    Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl ın köpek isyanı #5

    Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl ın köpek isyanı #6



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