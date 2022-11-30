Burcu Kıratlı, makyajsız fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcı Sinan Akçıl ile iki kez nikâh masasına oturup boşanan, bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Burcu Kıratlı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Instagram hesabını aktif kullanan Burcu Kıratlı da sıfır makyaj fotoğraf modasına uydu.

Övgüler yağdı

Takipçileri, 33 yaşındaki güzel oyuncunun 180 binden fazla beğeni alan fotoğrafına övgüler yağdı.