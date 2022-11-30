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    Burcu Kıratlı, makyajsız

    Burcu Kıratlı, makyajsız fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 07:26
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 07:32
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    Burcu Kıratlı, makyajsız

    Şarkıcı Sinan Akçıl ile iki kez nikâh masasına oturup boşanan, bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Burcu Kıratlı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Instagram hesabını aktif kullanan Burcu Kıratlı da sıfır makyaj fotoğraf modasına uydu.

    Övgüler yağdı

    Takipçileri, 33 yaşındaki güzel oyuncunun 180 binden fazla beğeni alan fotoğrafına övgüler yağdı.

    Burcu Kıratlı, makyajsız #1

     

    Burcu Kıratlı, makyajsız #2

    Burcu Kıratlı, makyajsız #3

    Burcu Kıratlı, makyajsız #4

    Burcu Kıratlı, makyajsız #5


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