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    Burcu Kıratlı: Sinan baba olmak için sabırsızlanıyor

    Dokuz ay evli kaldıktan sonra boşandığı şarkıcı Sinan Akçıl ile ikinci kez nikah masasına oturan Burcu Kıratlı, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2021 - 13:59
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 14:01
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    Burcu Kıratlı: Sinan baba olmak için sabırsızlanıyor

    Burcu Kıratlı, önceki gün bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı. Kıratlı, Sinan Akçıl ile tekrar evlendikten sonra taşınma işlerinin devam ettiğini dile getirdi.

    "SABIRSIZ VE HEYECANLI"

    Burcu Kıratlı, konuyla ilgili, "Yeni işlere imza attık. Yakında sürpriz projelerle ekranlarda olacağım. İşleri toparladıktan sonra ben de her kadın gibi anne olmak istiyorum ama Sinan, baba olmak için daha sabırsız ve heyecanlı." ifadelerini kullandı.

    Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Aralık 2018'de sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, ancak ikili dokuz ay sonra boşanmıştı. Çift, boşanmanın ardından çalkantılı ilişkilerine bir şans daha vermişti.

    Burcu Kıratlı: Sinan baba olmak için sabırsızlanıyor #1

    Burcu Kıratlı: Sinan baba olmak için sabırsızlanıyor #2

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