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    Burcu Kıratlı'dan iddialı kombin

    Yılın Kadın Tiyatro Oyuncusu ödülüne layık görülen Burcu Kıratlı, tercih ettiği kıyafetle etkinliğe damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 15:31
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    Burcu Kıratlı'dan iddialı kombin

    Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile iki kez evlenip boşanan oyuncu Burcu Kıratlı, iddialı tarzıyla olay oldu.

    İlk düğününde giydiği gelinlikle çok konuşulan Kıratlı, dün akşam katıldığı ödül gecesine de süper minisiyle geldi. Derin göğüs dekoltesi de tercih eden Kıratlı'ya bir bakan bir daha baktı.

    Ödülünü aldı

    Törende "Yılın Kadın Tiyatro Oyuncusu" ödülüne layık görülen Kıratlı, sahneye çıkarak ödülünü aldı.

    Burcu Kıratlı dan iddialı kombin #1

    Burcu Kıratlı dan iddialı kombin #2


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