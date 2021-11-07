Burcu Özbek, İlhan Şen'le ilgili soruyu duyunca röportajı bitirdi

Aşk Mantık İntikam dizisinde İlhan Şen'le birlikte başrolü paylaşan Burcu Özbek, gazetecilerin sorularını cevapladı. Özbek, İlhan Şen'le ilgili soruya ise cevap vermedi ve sohbeti sonlandırdı.

FOX ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde İlhan Şen, Melisa Döngel, Burak Yörük, Burcu Özbek'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisi, seyirci tarafından oldukça sevildi.

Yapımcılığını No:9 Productions'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı Aşk Mantık İntikam, Cuma günleri ekrana gelmeye devam ediyor.

Yeni bölümleriyle dikkati çeken dizide partner olan Burcu Özbek ve İlhan Şen'in uyumları ise hayranları tarafından beğenildi.

Arkadaş oldukları bilinen ve setten eğlenceli anları paylaşan ikili, bu uyumlarını ekrana taşımayı başardı.

Ancak Burcu Özbek, gazetecilerin İlhan Şen'le ilgili soruduğu soruya cevap vermeyerek, herkesi şaşırttı.

BURCU'YU KAÇIRAN SORU

Burcu Özberk, ekip arkadaşlarıyla gittiği yemek sonrası görüntülendi.

TV100'ün haberine göre; dizi hakkında gelen soruları yanıtlayan Özberk, partneri İlhan Şen ile ilgili beklenmedik bir tepki verdi.

Özberk, "Partnerinizle çok uyumlusunuz" sorusuna yanıt bile vermeden röportajı sonlandırdı ve alandan uzaklaştı.