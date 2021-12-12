Burcu Özberk, 32'nci yaşını karavanında kutladı

Oynadığı dizilerle hayranlarına kendini sevdiren oyuncu Burcu Özberk, 32'nci yaşını, pasta üflediği bir videoyla kutladı.

Aşk Mantık İntikam dizisinin başrolü Burcu Özberk, bir yaşı daha geride bıraktı.

32'nci yaşına dizinin setinde giren Burcu Özberk için pastalar kesildi.

Çekildiği doğum günü fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşan Burcu Özberk, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"BİR YAŞ DAHA ALDIM"

Üç pasta kesen Burcu Özberk, "Bir yaş daha aldım" notuyla yayınladığı fotoğrafların yanında, pasta üflerken de bir video yayınladı.

Doğum günü için seçtiği siyah büstiyerle dikkat çeken Burcu Özberk'in pasta üflerken ki görüntüleri çok konuşuldu. Kutlama mesajları yağan oyuncunun dekolteli seçimi, hayranlarının yorumlarını artırdı.

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"HİÇ GİYMESEYDİN"

Burcu Özberk'in hayranlarından kimisi 'melek' yorumu yaparken, kimi de 'Hiç giymeseydin' diyerek tepki gösterdi.