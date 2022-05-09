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    Burcu Özberk bikinisiyle poz verdi

    Bali tatiline devam eden Burcu Özberk'ten bikinili pozlar geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 08:28
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    Burcu Özberk bikinisiyle poz verdi

    Aşk Mantık İntikam dizi final yapan Burcu Özberk, çıktığı tatilden dönmek bilmiyor.

    Dizi biter bitmez soluğu Bali'de alan Burcu Özberk, gittiği günden beri yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

    "Uyanamıyorum"

    güzel oyuncu gece yarısı paylaştığı "Uyanamıyorum" notlu pozlarıyla olay oldu. Kırmızı bikinisiyle fiziğini sergileyen oyuncu hayranlarını mest etti.

    Burcu Özberk bikinisiyle poz verdi #1

    Burcu Özberk bikinisiyle poz verdi #2Burcu Özberk bikinisiyle poz verdi #3


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