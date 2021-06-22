Burcu Özberk: Estetiğim yok

Burcu Özberk, geçmiş yıllara ait fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra, 'estetik' haberleriyle gündeme gelmişti.

'Aşk Mantık İntikam' adlı diziyle tekrar televizyon ekranlarına dönen ünlü oyuncu Burcu Özberk, önceki gün İstanbul’daki bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi.

Alışveriş sonrası kameralara poz veren 31 yaşındaki oyuncuya, son dönemlerde sosyal medyada bazı hesapların kendisinin eski fotoğraflarını paylaşıp, "Estetik operasyon geçirdiği" tarzında iddialar hatırlatıldı.

"ESTETİĞİM YOK"

Özberk, "Sürekli böyle haberler çıkıyor ama bu yaşıma kadar hiç operasyon geçirmedim ve hiç estetiğim yok" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki yıldızın oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki fotoğraflarını gören bazı hayranları, "Burcu Özberk de estetik yaptırmış" yorumunda bulunmuştu.

İşte "estetik yaptırdı" iddialarına neden olan Burcu Özberk'in yıllar önce çekilen bir fotoğrafı...