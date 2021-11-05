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    Burcu Özberk: Hayatımda bir kez aşık oldum

    Hayatına dair açıklamalarda bulunan Burcu Özberk, bu zamana kadar bir kez aşık olduğunu belirterek, "Aşk bence bir bağımlılık, hastalık gibi" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2021 - 06:30
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 06:38
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    Burcu Özberk: Hayatımda bir kez aşık oldum

    Güneşin Kızları, Afilli aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerle izleyenlerin gönlünde taht kuran Burcu Özberk özel yaşamına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    "AŞK BAĞIMLILIK GİBİ"

    Bu zamana kadar sadece bir kez aşık olduğunu söyleyen güzel oyuncu, "Aşk bence bir bağımlılık, hastalık gibi" ifadelerini kullandı.

    Burcu Özberk: Hayatımda bir kez aşık oldum #1

    "HAYATIMDA İLK DEFA BİRİNİ HER ANIMDA YANIMDA İSTEDİM"

    Güzel oyuncu Elele Dergisi'ne verdiği röportajın devamında ise, "Hayatımda ilk defa birinin her anımda yanımda olmasını istedim. Ama beni başka birine dönüştürdü. Özgürlüğümden, yaşam kalitemden vazgeçtim" dedi.

    Burcu Özberk: Hayatımda bir kez aşık oldum #2

    "YUMURTALIKLARIMI DONDURMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

    Geçtiğimiz aylarda evlilik hakkında düşüncelerini basın ile paylaşan Özberk, "Maalesef kadınlar olarak biyolojik açıdan biraz şanssızız. Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım. Evlenmeyi de düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum" diye konuşmuştu.

    Burcu Özberk: Hayatımda bir kez aşık oldum #3

    Burcu Özberk: Hayatımda bir kez aşık oldum #4

    Burcu Özberk: Hayatımda bir kez aşık oldum #5

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