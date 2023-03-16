Burcu Özberk ile Nicolo Zaniolo aşkı İtalyan basınında Ünlü futbolcu Nicolo Zaniolo ile ünlü oyuncu Burcu Özberk'in ilişkisi İtalya'da da gündem oldu.

Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo ile oyuncu Burcu Özberk aşkını İtalyan basını da gördü.

"Türk sevgili"

La Gazzetta dello Sport gazetesi, ikili arasındaki takipleşmeyi haberleştirirken "Zaniolo'nun yeni Türk sevgilisi" ifadesini kullandı.

Zaniolo'nun Türkiye'de mutlu olduğu ve bunun Özberk ile arasındaki ilişki nedeniyle olabileceği de belirtildi.

"Mutlu günler Burcu sayesinde"

İtalyan basınındaki haberde, "Zaniolo'nun mutlu günleri Burcu Özberk sayesinde mi? Birçok kişi Zaniolo'nun mutluluğunun altında Burcu Özberk'in payı olup olmadığını merak ediyor." denildi.