Burcu Özberk kendini anlattı
ensonhaber.com

Şimdilerde Kanal D'de yayınlanan adlı dizi ile izleyici karşısına çıkan "Afilli Aşk, Aşk Mantık İntikam, Güneşin Kızları, Aslan Ailem, Çocukluk, Şahane Damat" gibi sevilen yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Burcu Özberk, kendini anlattı.

Burcu Özberk kendini anlattı

Oldukça net biri olduğunu söyleyen Özberk, şunları söyledi:

"Benimle alakalı bir durum değil."

"İnsanlar değişiyor, ihtiyaçlara göre ilişkiler şekilleniyor ama bu benimle alakalı bir durum değil."

Burcu Özberk kendini anlattı

"Politik olmayı öğrenmeliyim"

Her koşulda sakin kalmayı ve insanlara karşı politik olmayı öğrenmeliyim diye düşünüyorum. Sevgimi de büyük yaşarım, sevmediğimde de net belli ederim ve kimseye kendimi sevdirmeye çalışmam. Bu köşeli yanımı daha da törpülemeliyim"

Burcu Özberk kendini anlattı