Burcu Özberk kendini anlattı Yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan, Kraliçe dizisinde başrolü paylaştığı Burcu Özberk, kendisinde törpülenmesi gereken huyları açıkladı.

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Şimdilerde Kanal D'de yayınlanan Kraliçe adlı dizi ile izleyici karşısına çıkan "Afilli Aşk, Aşk Mantık İntikam, Güneşin Kızları, Aslan Ailem, Çocukluk, Şahane Damat" gibi sevilen yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Burcu Özberk, kendini anlattı.

Oldukça net biri olduğunu söyleyen Özberk, şunları söyledi:

"Benimle alakalı bir durum değil."

"İnsanlar değişiyor, ihtiyaçlara göre ilişkiler şekilleniyor ama bu benimle alakalı bir durum değil."

"Politik olmayı öğrenmeliyim"