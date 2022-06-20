Burcu Özberk mekanı terk etti

Burcu Özberk mekanı terk etti

Burcu Özberk, önceki gün Çangu ismini verdiği köpeğiyle Zincirlikuyu’da bulunan bir restorana gitti.

Burcu Özberk, önceki gün bir an olsun yanından ayırmadığı köpeğiyle alışverişe çıktı.

Yanından ayırmadığı köpeği Çangu ile bir restorana giden Burcu Özberk karşılaştığı tavırla şoke oldu.

Uzun süre mağazaları dolaşan güzel oyuncu, dinlenmek için de soluğu bir İtalyan restoranında aldı.

"Köpeği çantaya koyun"

'Çangu' isimli köpeğini kucağında tutan Burcu Özberk, bir görevlinin yanına gelip "Köpeği çantasına koymazsanız size servis veremeyiz." demesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Güzel oyuncu, açık bir alanda olduklarını ve köpeğinin kucağında durduğunu söylese de görevliyi ikna edemedi.

"Hayal kırıklığına uğradım"

Bunun üzerine ünlü İtalyan restoranından ayrılan Burcu Özberk, "Çok severek geldiğim mekan, beni hayal kırıklığına uğrattı. Açık alanda oturduğum halde, köpeği çantasına koymazsanız size servis veremeyiz dediler." dedi.