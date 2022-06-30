Burcu Özberk, üniversiteden mezun oldu

32 yaşındaki Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’nı bitirdi. Diplomasını alan güzel oyuncu kep fırlattı…

Son olarak bir romantik komedi dizisi olan “Aşk Mantık İntikam”da “Esra” karakterine can veren ünlü oyuncu Burcu Özberk, üniversiteyi bitirdi.

32 yaşındaki güzel oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu.

Ünlü oyuncu kep attığı anları ise Instagram hesabından yayınladı.

“Zamanında yolumuza taş koydular”

Paylaşımında mutluluğunu dile getiren Özberk, “Geç gelen mezuniyet. Zamanında yolumuza taş koydular ama çiçeklerle alkışlanarak mezun oldum bugün. Bu süreçte yanımda olan rektörümüze, müdürlüğümüze, hep yanımda olan canım hocalarıma, bölüm başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim. Üniversite okurken çalışmaya başladım ve diplomamı alabilmek hep hayalimdi. Bir hayalim daha gerçekleşti. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuar’ından mezun olduğum için çok mutluyum.” dedi.

Burcu Özberk mezun oldu, kep fırlattı VİDEO