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Burcu Özberk’in karantina imajı
Güzel oyuncu Burcu Özberk, imaj değişikliğine gitti.
- Haber Merkezi
- 15.06.2020 - 08:36
Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır evinden çıkmayan ünlü oyuncu Burcu Özbek'ten yeni fotoğraf geldi.
İmajını da yenilen ünlü oyuncu annesi ve ablasının katkılarıyla saçlarını ördürdü.
ANNESİ İLE ABLASI ÖRDÜ
Afrika örgüsüne benzeyen haliyle dikkat çeken oyuncu, “Anneyle abla örgüsü” notuyla yeni imajını sergileyen fotoğraflarını yayınladı.