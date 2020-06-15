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    Burcu Özberk’in karantina imajı

    Güzel oyuncu Burcu Özberk, imaj değişikliğine gitti.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2020 - 08:36
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    Burcu Özberk’in karantina imajı

    Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır evinden çıkmayan ünlü oyuncu Burcu Özbek'ten yeni fotoğraf geldi.

    İmajını da yenilen ünlü oyuncu annesi ve ablasının katkılarıyla saçlarını ördürdü.

    ANNESİ İLE ABLASI ÖRDÜ

    Afrika örgüsüne benzeyen haliyle dikkat çeken oyuncu, “Anneyle abla örgüsü” notuyla yeni imajını sergileyen fotoğraflarını yayınladı.

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