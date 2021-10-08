Burcu Özberk'ten dekolteli elbisesiyle poz verdi

Burcu Özberk, sosyal medya hesabı Instagram'dan cesur bir paylaşımda bulundu.

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra rolü ile adından söz ettiren Burcu Özberk, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen 31 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı. Güzel oyuncu karesine; 'Anlık' notunu düştü.

ÇOK BEĞENİLDİ

Instagram'da 7,9 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk'in yeni paylaşımında dekolteli elbise tercihi dikkat çekti. Özberk'in bu pozuna kısa zamanda çok sayıda beğeni geldi.