Petrol
94.29
-0.85%
Euro
18.2426
-0.06%
Dolar
17.9534
-0.03%
Altın
1.028
0.09%
Borsa
2857
0.00%
Bitcoin
432.682
-3.19%
BTXN Coin
6.27
-2.33%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Burcu Özberk'ten tekne pozu

    Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk mayolu tekne pozuyla nefes kesti.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 07:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burcu Özberk'ten tekne pozu

    Dizisi final yaptığından beri tatilde olan ünlü oyuncu Burcu Özberk, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

    Sosyal medya paylaşımlarını sürdüren Özberk, bu kez mayolu tekne paylaşımı ile olay oldu.

    Tekneden paylaştı

    Sosyal medyada 7.9 milyon takipçiye sahip olan güzel oyuncuya, yorum ve beğeni yağdı. Bir takipçi ise "Sen kadınsan biz neyiz" yorumunda bulunarak ünlü ismin fiziğine iltifatta bulundu.

    Burcu Özberk ten tekne pozu #1

    Burcu Özberk ten tekne pozu #2

    Burcu Özberk ten tekne pozu #3

    Burcu Özberk ten tekne pozu #4


    İlginizi Çekebilir

    Kriptolarda otomatik al-sat nasıl yapılır öğrenin!
    KuantumRobo

    Kriptolarda otomatik al-sat nasıl yapılır öğrenin!

    Ordu'da fındık hasadına davulla başladılar
    İç Haber

    Ordu'da fındık hasadına davulla başladılar

    2022 iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu
    Teknoloji

    2022 iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu

    Görüş Bildir