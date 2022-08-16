Burcu Özberk'ten tekne pozu

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk mayolu tekne pozuyla nefes kesti.

Dizisi final yaptığından beri tatilde olan ünlü oyuncu Burcu Özberk, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Sosyal medya paylaşımlarını sürdüren Özberk, bu kez mayolu tekne paylaşımı ile olay oldu.

Tekneden paylaştı

Sosyal medyada 7.9 milyon takipçiye sahip olan güzel oyuncuya, yorum ve beğeni yağdı. Bir takipçi ise "Sen kadınsan biz neyiz" yorumunda bulunarak ünlü ismin fiziğine iltifatta bulundu.