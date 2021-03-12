Buse Arslan: Sektörde sorun cinsiyet değil

Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan, oyunculuk sektörünü anlattı.

"Kuruluş Osman" dizisinde rol alan Buse Arslan, oyunculuk sektöründe cinsiyet sorunu olmadığını, statü ayrımcılığı olduğunu ifade etti.

"KADINLAR DA BİLİNÇLİ VE DİŞLİ"

Arslan, kadının çalışma hayatındaki yerinin sorulması üzerine ''Bizim sektörde kadına kıymet veriliyor. Kadınlar da bilinçli ve dişliler.

"STATÜ FARKI"

Bizim sekörün kadını erkeği değil, statülüsü ve statüsüzü var malesef. Umarım bunlara hiç ihtiyaç kalmadığı bir dünyada yaşarız." yanıtını verdi.