Buse Melis Betkayan kendisini darbeden evli sevgilisiyle barıştı Melis Buse Betkayan, katıldığı canlı yayında Reşit Bozdağ ile barıştığını söyleyerek herkesi şaşırttı.

Evlilik programı Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan kavgacı gelin adayı Melis Buse Betkayan, yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri haline dönüşünce sosyal medyada gündem olmuştu.

Yıllar içerisindeki değişimiyle adından söz ettiren Melis Buse Betkayan, şimdi de özel hayatı ile konuşuluyor.

Dayak yediğini söylemişti

Betkayan, evli olan evli olan Tiktok fenomeni Reşit Bozdağ ile aşk yaşıyordu.

Betkayan, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, sevgilisi tarafından evininin basılıp darbedildiğini söylemiş hatta karakola gidip şikayetçi olmuştu.

Serbest Hoca olarak bilinen Reşit Bozdağ isimli fenomen ile birlikteliğini sonlandırdığını da dile getiren Betkayan, yaşadığı şiddeti paylaşmış, kulağındaki kanı herkese göstermişti.

Melis Buse Betkayan, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Gelin adayı, canlı yayında Reşit Bozdağ ile barıştığını söyleyerek herkesi şaşırttı:

"Karısını benden önce de aldatmış"

"Kendisiyle görüşüyoruz. Mahkeme süreci devam ediyor, şikayetlerimizi geri almadık. Hoş olmayan şeyler yaşandı. Biz 2 aydır birlikteyiz. İlişkim başladığından beri o evli olduğu için çok linçlendim. Evli bir insanla iletişim bile olmadı. Evli olduğunu biliyordum ama boşanma sürecindeydi ben bir şeyi yıkmadım. Evliliği benden önce bitmişti. Biz tanıştıktan sonra kendisi boşanma davası açmıştı. Ben kimsenin evliliğini bozmadım. O kadının da bir suçu yok ve onu incitmek istemiyorum. O ilişki defalarca aldatma ve kavga nedeniyle bitti.

"Mantığımı yitirdim"

Bu ilişkide mantığımı yitirdim. Biz bir aydır sürekli kavga ediyoruz. O gün de bitirme kararı aldık ve eşyalarını toplayarak gitti. O gün bayağı tartışınca ben onu her yerden engelledim. Birbirimize karşı hoş olmayan şeyler söyledik. Bir süre sonra eve geldi ve tartışma esnasında arbede yaşandı. Telefonumu alarak evden çıktı, ben de arkasından koştum. Ben orada bayılmışım. Ayıldığımda etrafımda insanlar, ambulans ve polis vardı. Beni önce darp raporu almam için hastaneye götürdüler.

"Karısı da beni darbetti"

Kulağımdan tuttuğu için kulağım kanamış, boynumdan da tutmuş. Ben bir sinirle onu paylaştım yoksa paylaşmazdım. Keşke paylaşmasaydım. İnsanlara ne kadar açığınızı verirseniz o kadar sizin hakkınızda söz hakkı oluyor. Ben bu insanla sevdiğim için barıştım. Normalde Urfa'da yaşayan biri. Biz Urfa'ya gittiğimizde eşi ve ailesi beni karakolda darbetti. Kapıda da 20 adam beni bekliyordu. Şu an mantığım devre dışı.

"Reşit çok pişman"