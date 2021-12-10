Buse Narcı'dan eski aşkı Özcan Deniz'e destek

Özcan Deniz'le yaşadığı aşkla adını duyuran oyuncu Buse Narcı, önceki akşam 'Bayram Şekeri' filminin galasına katıldı.

2017'de Özcan Deniz ile aşk yaşayan oyuncu Buse Narcı, önceki akşam Mecidiyeköy'de düzenlenen bir filmin galasına yeni sevgilisi ile katıldı.

Narcı, son dönemde boşandığı eşine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündemde olan eski sevgilisi Özcan Deniz hakkında konuştu.

"ŞİDDET GÖRMEDİM"

Oyuncu, "Ben hiç bir zaman Özcan Deniz'den şiddet görmedim. Aksine daha önce beraber olduğum erkek arkadaşlarımdan daha iyi davrandı. Hiçbir zaman sesinin yükseldiğini, bağırdığını, sinirlendiğini asla görmedim. Bırakın beni, arkadaşlarına dahi yüksek sesle bağırarak seslenmeyen bir insandı.

"ASLA İNANMADIM"

Onu haberlerde görünce kısa bir süre kendime gelemedim. 'Bunu yapan Özcan mı?' dedim. Asla inanmadım. Özcan bana asla şiddet uygulamadı. Aksine uysal ve mülayimdi.

Böyle bir davranışta bulunduğuna hiç inanmadım. İnanmam da çünkü benim yaşadığım Özcan muhteşem bir insan'' dedi.