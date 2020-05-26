Buse Terim yazlıkları giydi

Verdiği 25 kilonun ardından fit haliyle tüm dikkatleri üzerine çeken Terim, eski ve yeni halini gözler önüne serdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in modacı kızı Buse Terim, yeni görüntüsüyle beğeni topluyor.

Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan ve 'fasting' olarak adlandırılan aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Terim, yaz sezonuna bomba gibi hazır olduğunu söyledi.

"TÜM KADINLARA İLHAM OLSUN"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Terim, "Bu da kendime ve beni takip edip ilham alan tüm kadınlara before / after'ım olsun." notunu düştü.

Paylaşımda Terim'in eski ve yeni görüntüsü arasındaki fark dikkat çekti.