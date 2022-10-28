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- Buse Terim'in devasa küpeleri eleştirildi
Buse Terim'in devasa küpeleri eleştirildi
Katar'da bir davete katılan Buse Terim, tercih ettiği küpeleri ile dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, "Bakarken benim kulaklarım acıdı" yorumlarında bulundu.
- 28.10.2022 - 09:56
- Güncelleme : 28.10.2022 - 10:10
Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Tarzı ve mesleği ile sıkça adından söz ettiren Terim, geçtiğimiz günlerde ikinci el ürünlerin satışa sunulduğu uygulamaya kızının eski ayakkabılarını ekledi.
2 bin 300 TL fiyat biçti
Bu hareketiyle eleştirilerin odağında olmuştu.
Ayakkabılara 2 bin 300 TL fiyat biçen Terim, büyük tepki çekti.
Küpeleriyle gündem oldu
Son olarak Katar'a giden Terim yine tarzıyla konuşuldu.
Bu kez sade bir kombin yapan Buse Terim'in tarzının yanı sıra kulağındaki devasa küpe dikkat çekti.
"Kulağın kopacak"
Görkemli küpelerini görenler, "O küpe ne?", "Kulağın kopacak", "Bakarken benim kulaklarım acıdı" yorumlarında bulundu.