Haberler

Magazin Haberleri

Buse Terim'in devasa küpeleri eleştirildi

Buse Terim'in devasa küpeleri eleştirildi

Katar'da bir davete katılan Buse Terim, tercih ettiği küpeleri ile dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, "Bakarken benim kulaklarım acıdı" yorumlarında bulundu.