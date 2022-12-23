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    Buse Terim'in ilginç ayakkabıları

    Fatih Terim'in kızı Buse Terim balonu andıran ayakkabılarıyla gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 11:39
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    Buse Terim'in ilginç ayakkabıları

    İmparator Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile nikah masasına oturmuştu.

    Mutlu evliliğinden ilk kızı Nil'i Ekim 2016'da kucağına alan Buse Terim, diğer kızı Naz'ı da Nisan 2018'de dünyaya getirmişti.

    Balon ayakkabı

    Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Buse Terim'den yeni ilginç bir paylaşım geldi Balonu andıran ayakkabılarıyla gündem olan Terim'e sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

    Buse Terim in ilginç ayakkabıları #1

    Buse Terim in ilginç ayakkabıları #2


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