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Buse Terim'in ilginç ayakkabıları
Fatih Terim'in kızı Buse Terim balonu andıran ayakkabılarıyla gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 23.12.2022 - 11:19
- Güncelleme : 23.12.2022 - 11:39
İmparator Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile nikah masasına oturmuştu.
Mutlu evliliğinden ilk kızı Nil'i Ekim 2016'da kucağına alan Buse Terim, diğer kızı Naz'ı da Nisan 2018'de dünyaya getirmişti.
Balon ayakkabı
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Buse Terim'den yeni ilginç bir paylaşım geldi Balonu andıran ayakkabılarıyla gündem olan Terim'e sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.