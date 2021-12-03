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- Buse Varol 3. çocuğu istiyor
Buse Varol 3. çocuğu istiyor
Şarkıcı Alişan ile mutlu bir evlilik sürdüren Buse Varol, üçüncü kez anne olmak istediğini söyledi.
- Haber Merkezi
- 03.12.2021 - 08:34
Ünlü modacı Hakan Akkaya'nın 2022 koleksiyonu önceki akşam dev bir defileyle tanıtıldı. Geceye katılan Alişan'ın eşi oyuncu Buse Varol da davetliydi.
Yeni projlerle ekranlara dönmeye hazırlanan Buse Varol, setlerin çocuklu şekilde nasıl gideceğini merak ettiğini söyledi.
3. ÇOCUK PLANI VAR
Alişan'ın kendisini her konuda desteklediğini ayrıca üçüncü kez anne olmak istediğini de belirten Varol, "5-6 sene sonra olacak şekilde düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
2018 yılında nikah masasına oturan ve mutlu evlilikleri süren Alişan-Buse Varol çifti, 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. İkilinin, bebekleri Eliz de geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti.