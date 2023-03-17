Buse Varol, kardeşini nişanladı Alişan ile Buse Varol son olarak güzel oyuncunun kardeşi Kaan Varol'un nişana katıldı.

Oyuncu Buse Varol, Alişan ile 2018 yılında evlenmişti. İkili, mutluluklarını ise kucaklarına aldıkları 2 çocuklarıyla taçlandırmıştı.

Evlilik krizi aşıldı

Geçtiğimiz yıllarda evliliklerinde kısa süreli kriz yaşayan ünlü çiftin aşkı kazanmış ikili eski mutlu günlerine geri dönmüştü.

Aşk pozları ile düşman çatlatan Alişan ile Buse Varol son olarak güzel oyuncunun kardeşi Kaan Varol'un nişanına katıldı.

Gelinden rol çaldı

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Buse Varol siyah vücudunu saran elbisesi ile geceye damga vurdu.

Buse Varol'un kardeşinin nişan kurdelesini Alişan kesti. Sosyal medya hesabından nişan töreninden kareler paylaşan Buse Varol güzelliği ve şıklığıyla tam not aldı.