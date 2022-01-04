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Buse Varol, sarışın oldu
Şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, imaj değiştirdi.
- Haber Merkezi
- 04.01.2022 - 10:04
- Güncelleme : 04.01.2022 - 10:38
Son dönemde sık sık Alişan'dan boşanacağına dair haberlerle gündeme gelen oyuncu Buse Varol, bu iddiaları yalanlamıştı.
2021 yılında Alişan'ın kardeşini kaybetmesi sonrası büyük acı yaşayan Tektaş Ailesi, işlerine dönmeye yavaş yavaş başladı. Buse Varol da yeni yılda ekranlara dönecek.
TAKİPÇİLERİNE SORDU
Yeni anlaşmalara imza atan Buse Varol, imajını de değiştirdi. Saçlarını sarıya boyatan Varol, takipçilerine "Olmuş mu?" diye sordu.