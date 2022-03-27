Buse Varol'dan aşk dolu paylaşım: Karısını hiç unutmaz

Doğum gününü kutlayan ve eşi Alişan'la arasındaki sorunu çözen Buse Varol, yeni bir paylaşım daha yaptı. Eşi Alişan'ın sahnesine gelen Varol, "Sahnede karısını hiç unutmaz" notuyla bir paylaşım yaptı.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, zor günler geçirdi.

Kardeşinin çocuklarına bakan ve onlara babalık yapmaya başlayan Alişan'ın en büyük destekçisi ise eşi Buse Varol oldu.

Ancak ikilinin bu aşkına nazar değdi ve Burak'ın doğum gününden sonra bazı sorunlar yaşanmaya başladı.

Bu sorunlarla birlikte aralarının iyice kötü olduğu, boşanacakları ve evleri ayırdıklarına yönelik haberler çıkmaya başladı.

İkili yaptıkları açıklamada biraz zaman istediklerini belirtirken, bu sorun geçtiğimiz haftalarda çözüme kavuştu.

Buse Varol ve Alişan yeniden barışırken, sık sık sosyal medya üzerinden paylaşım yapmaya başladılar.

BUSE'DEN ROMANTİK KARE

Evliliğini kurtaran çiftten Buse Varol, son olarak sosyal medya hesabının hikaye bölümünden eşi Alişan ile yeni bir karesini yayınlayarak, aşk dolu bir paylaşım yaptı.

Eşini sahne aldığı mekanda dinlemeye giden Varol, Alişan'ın eğilerek elini öptüğü anı, "Sahnede karısını hiç unutmaz" notu ve kalpli emojiyle paylaştı.

Oyuncunun bu paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İkilinin aralarındaki sorunları tamamen aştıkları ise bir kez daha görülmüş oldu.

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