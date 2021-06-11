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- Buse Varol'dan mayolu paylaşım
Buse Varol'dan mayolu paylaşım
Buse Varol ve Alişan çifti, programın bitmesiyle soluğu Antalya'da aldı.
- Haber Merkezi
- 11.06.2021 - 11:52
İkinci kez anne olan ve kızı 'Eliz'i kucağına alan Buse Varol, kısa sürede eski formuna döndü.
Kış Güneşi, Payitaht Abdülhamit gibi dizilerde rol alan oyuncu Buse Varol, şarkıcı eşi ve çocukları ile tatil sezonunu açtı.
MAYOLU POZ
Ailesi ile tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı mayolu paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Denizin içinde poz veren Varol, sudan çıkamadı.