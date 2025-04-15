Buse Varol'un son hali şaşırttı! Verdiği kiloları geri aldı

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Rol aldıkları dizide tanışan şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

Alişan ile Buse Varol, bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.

Ekranlardan uzak süredir uzak olan Varol, geçtiğimiz yıl verdiği kilolarla 34 beden olmuştu.

"BİLEREK ALDIM"

"O eski halimden eser yok şimdi" diyen Buse Varol, "34 bedenden 38'e çıktım ama bilerek kilo aldım." dedi.

"Her şeyi yedim" diyen Buse Varol, "Her zaman herkes zayıf olacak diye bir şey yok." diyerek şimdi ise dikkat etmeye başladığını söyledi.