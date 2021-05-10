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    Buse Varol'un sosyal medya hesabı hacklendi: Dolandırıcıların tüm bilgileri elimde

    Buse Varol yaptığı açıklamada, Instagram hesabının hacklendiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2021 - 13:28
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 14:21
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    Buse Varol'un sosyal medya hesabı hacklendi: Dolandırıcıların tüm bilgileri elimde

    Alişan'ın eşi oyuncu Buse Varol'un sosyal medya hesabı, dolandırıcıların eline geçti.

    Alişan, kendi hesabından bir açıklama yaparak, eşinin Instagram hesabının hacklendiğini ve geri almak için uğraştıklarını söyledi.

    DOLANDIRICILAR İŞBAŞINDA

    Alişan'ın eşi Buse Varol'un Instagram hesabı hacklendi. Hesabı çalan şahıslar, takipçilerine bir banka hesabına para yatırmaları için çağrıda bulundu.

    Buse Varol un sosyal medya hesabı hacklendi: Dolandırıcıların tüm bilgileri elimde #1

    AÇIKLAMA GELDİ

    Buse Varol, konuyla ilgili hesabını geri aldıktan sonra bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeleri kullandı;

    "Gece iki de hack'lendim. O saatten beri uyumadım. Hesabımı geri aldım.

    Siber suçlara şikayet ettik. Bu suçu işleyen yaşları küçük, üç beş kişinin fotoğraflarına kadar tüm bilgileri elimde. Pazartesi hepsini açıklayacağım."

    Buse Varol un sosyal medya hesabı hacklendi: Dolandırıcıların tüm bilgileri elimde #2

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