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    Buse Varol'un yeni dövmesi

    Ünlü şarkıcı Alişan'ın geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne olan eşi Buse Varol bebeğinin adını dövme yaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2021 - 15:11
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    Buse Varol'un yeni dövmesi

    Alişan ile Buse Varol 2018’de evlenmiş, oğulları Burak ertesi yıl dünyaya gelmişti. 6 Şubat’ta da kızları Eliz’i kucaklarına aldılar.

    Buse Varol oğlunun adını bileğine dövme yaptırmıştı. Şimdi de altına 2.5 haftalık kızı Eliz’in adını yazdırdı.

    "YENİ DÖVMELERİM"

    Diğer koluna da dağ ve güneş çizdiren Buse Varol yaptığı paylaşımda “Yeni dövmelerim” dedi.

    Buse Varol un yeni dövmesi #1

    Buse Varol un yeni dövmesi #2

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