Büşra Develi: Ataerkil baskı görmedim

Kadınlara değer veren bir evde büyüdüğünü söyleyen Büşra Develi, nasıl bir ailesi olduğunu anlattı.

Büşra Develi, bu ay Elle dergisine kapak oldu. Samimi açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki oyuncu, güçlü kadın rollerini sevdiğini çünkü kadınların çoğunluk olduğu bir evde büyüdüğünü söyledi.

"ÇOK KADINLI BİR AİLEM VAR"

Develi, “4 kız kardeşin yer aldığı bir evde büyüdüm. Ne ergenliğimde ne de çocukluğumda ataerkil bir baskıyla karşılaşmadım. Kadınları seven ve onlara değer veren çok kadınlı bir aileydi.” dedi.

"OYUNCULUK BANA GÜÇ VERDİ"

Develi, “Oyunculuk size nasıl bir güç kattı?” sorusuna şu cevabı verdi: “Oyunculuk bana gerçek anlamda güç verdi. Bir kadının kendi mesleğinin olması ve kendini ifade edebilmesi çok önemli. Bu güç senin ikili ilişkilerine, arkadaşlıklarına ve aşk hayatına da yansıyor. Gördüğüm tüm kadın hikayeleri kadının draması üzerine kurulu. Bunlar kadın hikayesi değil. Kadının gündelik yolculuğuna odaklanmalıyız.”