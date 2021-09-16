Büşra Develi: İlişkim kıskançlık yüzünden bitmedi

Ünlü oyuncu Büşra develi, eski sevgilisi Cem Aktay ile kıskançlık yüzünden ayrılmadıklarını söyledi.

Büşra Develi ile Birkan Sokullu, ünlü bir markanın 2021 sonbahar-kış kampanyası için bir aya geldi. Markanın yeni reklam çekimleri için kamera karşısına geçen ikili, koleksiyonun tanıtımı için yapılan davette objektiflere poz verdi. İkili, basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Birkan Sokullu, partneri Büşra Develi ile ilk kez çalıştıklarını söyleyip, pandemiyle birlikte alışkanlıkların değiştiğini ve insanların ihtiyacı kadar tüketmesi gerektiğini savundu.

"İHTİYACIN KADAR AL"

Sokullu, "Yeteri kadar kıyafetim var, artık öyle bir zamandan geçiyoruz ki herkesin yeteceği ve ihtiyacı kadar, doğaya saygılı üretilmiş tasarımları tercih etmesi gerek...

Ben de hayatımda ihtiyaçlarım dahilinde alışveriş yapmaya özen gösteriyorum. Abartılacak bir durum yok mütevazı takılıyorum." şeklinde konuştu.

Büşra Develi ise, sevgilisi Cem Aktay'la ilişkilerinin kendi yaptığı kıskançlıklar nedeniyle bittiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"ÖZEL BİR DURUM"

İlişkilerinin bittiğini ancak bunun kıskançlık nedeniyle olmadığını ve arkadaş olarak görüştüklerini söyleyen Develi, "Tabii özel durum ama öyle bir şeyler yazıldı kıskançlık gibi, illa bir ilişkinin bitmesi için öyle şeylerin olmasına gerek yok. Biz hala görüşüyoruz ve iyi arkadaşız. İlişkiyi bitirdik başka türlü bir ilişki yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.