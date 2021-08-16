Büşra Develi: Twitter detoksuna başlıyorum

Büşra Develi, ruh sağlığı için Twitter detoksu yapacağını açıkladı.

Önceki gün alışverişe çıktığı Nişantaşı'nda objektiflere takılan güzel oyuncu Büşra Develi, sosyal medyadan bunaldığını ve Twitter detoksu yapacağını açıkladı.

"İÇİMDEN TATİL YAPMAK GELMİYOR"

Orman yangınları nedeniyle artık tatile çıkmanın içinden gelmediğini söyleyen Büşra Develi, "Pandemi nedeniyle pek dışarı çıkmak istemiyorum. Bazı ihtiyaçlarım için dışarı çıktım. Bu yangınlar varken içimden tatil yapmak da gelmiyor." dedi.

Oyuncu, son dönemde gelen proje tekliflerini değerlendirip, boş zamanlarında vakit geçirip gündem takip ettiği sosyal medyadan bunaldığı için sosyal medya detoksu yapacağını söyledi.

"RUH SAĞLIĞIM İÇİN"

Develi, "Instagram'da çok aktif olamıyorum ama Twitter'da kendim tweet atmasam bile bütün gündeme hakim oluyorum. Arada da bırakıyorum ki ruh sağlığım kendimi toparlasın...

Sonra yine düşüyorum. Kötü gelmeye başlayınca da terk ediyorum. Twitter detoksu yapmak gerekiyor arada ruh ve akıl sağlığımız için" şeklinde konuştu.