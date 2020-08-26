Büşra Develi'ye doğum günü öpücüğü

Büşra Develi, aşkını sosyal medya hesabından ilan etti.

Oyuncu Büşra Develi, dün 27. yaşına bastı. Sevgilisi Cem Aktay ile yeni yaşını kutlayan Develi aşkını da sosyal medyadan ilan etti.

İLK KEZ PAYLAŞTI

Doğum gününde Büşra Develi arkadaşları ve sevgilisiyle kutlama yemeğine çıktı. Uzun zamandır Cem Aktay ile aşk yaşan ünlü oyuncu sevgilisiyle çekildiği fotoğrafı ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı.

Doğum gününde kural bozan Develi'nin fotoğrafı büyük ilgi gördü.