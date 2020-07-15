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    Büşra Pekin 15 kilo verdi

    38 yaşındaki oyuncu Büşra Pekin, önceki gün ünlü bir plajda görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2020 - 09:24
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    Büşra Pekin 15 kilo verdi

    Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır evden çıkmayan ünlü oyuncu Büşra Pekin, karantina günlerini geride bıraktı.

    ARKADAŞI ÖĞRETTİ

    Normalleşme sürecine ayak uyduran İzmirli oyuncu, her sene olduğu gibi  bu sene de Çeşme gitti. Önceki gün çocukluk arkadaşları ile buluşup denize giren Pekin, bir arkadaşı sayesinde sırt üstü yüzmeyi öğrendi.

    KARANTİNADA HİÇ KİLO ALMADI

    8 ayda 15 kilo verip incecik olan Büşra Pekin formda vücudu ile mankenlere taş çıkarttı.

    Büşra Pekin 15 kilo verdi #1

    Büşra Pekin 15 kilo verdi #2

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