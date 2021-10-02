Büşra Pekin, 'Dilber Ay' için kilo aldı

Verdiği kilolar ile büyük değişim yaşan Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı sinema filmi için 9 kilo birden aldı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programındaki "Havuçlu Anne" karakteriyle hayatımıza giren Büşra Pekin, takipçilerinin yakın merceğinde.

Bir süre önce sıkı bir diyet ve sporla 15 kilo veren oyuncunun değişimi herkes tarafından beğenilmişti.

Pekin şimdilerde , 'Küçük Dev Kadın Dilber Ay' filmi ile seyircisi ile buluşacak.

ROLÜ İÇİN ZAYIFLIĞINDAN VAZGEÇTİ

Çekimleri tamamlanan filmde Pekin, rolü için 8-9 kilo aldığını açıkladı.

Bir düğün çıkışı objektiflere yansıyan Pekin'in kiloları gözden kaçmadı.

Pekin, "Filmin ilk aşamasında çocukluktan başladığımız için kilom idealdi. İlerleyen yaşlara doğru 9 kilo aldım. Dilber Ay’ı oynamak büyük sorumluluk. Güçlü bir kadınmış helal olsun" dedi.

DİLBER AY BEYAZ PERDE'DE

Akraba ziyareti nedeniyle Ankara'ya giden sinema ve ses sanatçısı Dilber Ay, rahatsızlanarak ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen sanatçı Ay yapılan tüm müdahalelere rağmen 65 yaşında hayatını kaybetti.