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- Büşra Pekin ve Ersay Üner barıştı
Büşra Pekin ve Ersay Üner barıştı
Karantinada olan Büşra Pekin, eski sevgilisi Ersan Üner'e gitmeye başladı.
- Haber Merkezi
- 23.05.2020 - 08:51
6 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz sene sonlandıran Büşra Pekin ve Ersay Üner yeniden görüşmeye başladı.
ESKİ SEVGİLİ DESTEĞİ
Koronavirüs salgını yüzünden yalardır evlerinden çıkmayan eski sevgililerin arasındaki buzlar eridi. Aynı sitede oturan eski sevgililer, korona günlerinde birbirlerine destek oluyor.
Pekin, Üner’e yaptıkları yemeklerden götürüp evini temizlemesine yardım ediyor.
Büşra Pekin, Üner'den ayrıldığını sosyal medya hesabından bu paylaşımla duyurmuştu.