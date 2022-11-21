Büşra Pekin'in estetik faturası

Sarışınken film için imaj değiştiren ve kumral olan Büşra Pekin'in son hali konuşulmaya devam ediyor.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla ünlenen Büşra Pekin'ine eski halinden eser kalmadı.

Hasan Can Kaya ile film çekimlerinden önce sarışın halini daha sonra da imaj değiştirip kumral halini paylaşan Pekin'i görenler tanımadı.

Estetik listesi

Dönem dönem yaşadığı değişim ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelen Büşra Pekin, değişimiyle en çok şaşırtan ünlülerden oldu. 6 binden başlayan ve 80 bine kadar çıkan farklı estetik dokunuşlara para harcayan Pekin toplamda değişimi için 315 bin TL harcadığı iddia edildi.

Badem göz bile var

İddialara göre Büşra Pekin, elmacık, dudak, jawline, çene ucu ve ışık dolgusu için 30 bin ödemiş. Bişektomi (45 bin) ve tiplasti (35 bin) de yaptıran oyuncu burun estetiğine ise 50 bin TL verdi. Pekin, 70 bin TL'ye badem göz estetiği, 80 bin TL'ye de diş implantı yaptırdı.