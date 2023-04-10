Büşra Pekin'in yeni imajı Yıldız De Bana yarışmasının jürisinde yer alarak ekrana dönen oyuncu Büşra Pekin, son haliyle gündem oldu.

ensonhaber.com

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla ünlenen Büşra Pekin, her defasında estetik yaptırmadığını söylese de verdiği kilolarla ve büyük değişimiyle adından söz ettirmişti. Son haliyle sık sık gündeme gelen Pekin bambaşka biri oldu.

"Elletmedim"

En büyük değişikliğin kilo vermek olduğunu söyleyen Pekin, "Yüzümdeki tek ciddi işlem burun dokunuşudur. Hollywood yıldızlarının uyguladığı bir dokunuşu uyguladık. Rollerin durumuna göre de oyuncu botoksu yaparım. Dudaklarımı ve yanaklarımı elletmem" demişti.

Estetik yaptırmadığına kimseyi ikna edemeyen Pekin saç rengini de değiştirmişti. Oyuncu şimdi de saçlarını kısaltarak imaj değiştirdi.

"Çok yakışmış"

Yıldız De Bana yarışmasının jürisinde yer alan Pekin son halini paylaştı. Selin Ciğerci "Çok yakışmış" diyerek oyuncunun son halini beğendi.